Umweltgruppe Gob versteigert allerlei Kunstwerke

Die Umweltorganisation Gob veranstaltet in Bälde eine eher unerwartete Aktion. Im Centre Sa Nostra in Palma de Mallorca (Carrer Concepció 12) werden am Donnerstag um 20 Uhr Werke von Inselkünstlern versteigert, die eine besondere Sensibilität beim Schutz der Natur an den Tag legen.

Rafa Forteza, Ana Cabello, Ramón Canet, José Aranda und Natasha Lebedeva gehören zu den Malern und Bildhauern, die mitmachen.

Das eingenommene Geld kommt dem Schutz bedrohter Tierarten, Studien der Mallorca-Flora und -Fauna und sonstigen vom Gob initiierten Naturschutzaktivitäten zugute. (it)