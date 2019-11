Neues Regengebiet nimmt Kurs auf Mallorca

Nach einem trockenen Donnerstag nähert sich Mallorca Schmuddelwetter, das sich gewaschen hat. Ab Freitagmorgen soll es ergiebig und anhaltend regnen, wie die Meteorologen von Aemet prognostizieren. Dabei bleibt es mit 18 Grad eher mild. Diese Tiefdruckphase hält noch am Samstag an, am Sonntag jedoch soll sich bei etwas niedrigeren Werten die Sonne durchsetzen.

Wegen der Wolken liegen die Mindesttemperaturen bei etwa 10 Grad, nach dem Abzug des Tiefs gehen sie allerdings deutlicher in den Keller.

Die Sonnenphase nach dem nassen Intermezzo soll anders als in den vergangenen Wochen überraschenderweise sogar über eine Woche anhalten, also der seit Wochen anhaltenden Unbeständigkeit ein Ende bereiten. Die ganze Zeit über weht der Wind eher schwach aus westlichen Richtungen. (it)