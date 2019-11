Artà bietet Finca-Besitzern im Ex-Flutgebiet 1500 Bäume an

An dem letzten Novemberwochenende findet in Sa Pobla die sogenannte "Fira de l'arròs" statt. Viele Restaurants des Ortes bieten besonders ortstypische Reisgerichte an. Die Gemeinde möchte den Besuchern ihre Kulinarik und Kultur in dieser Woche näher bringen. Am Samstag und Sonntag, 23. und 24. November, wird sich das Herbstfest ganz dem heimischen Reis widmen. Rund um