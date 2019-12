In Cala Millor kapitulieren Katzen vor der Übermacht der Ratten

Am ersten Sonntag im Dezember findet in Montuïri die alljährliche "Fira de sa Perdiu", das Rebhuhnfest, mit Ausstellungen und Wettbewerben rund um das Rebhuhn statt. SO, 1. Dezember: von 10 bis 14 Uhr Angebote an lokalen Produkten, Kunsthandwerk, Tierschau. Um 17 Uhr Livemusik. MO, 2. Dezember: ab 9 Uhr Firó (Markt) auf der Plaça Major.