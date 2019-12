Regenmassen bildeten Wasserfälle bei Valldemossa

Die heftigen gewittrigen Regenfälle in der Nacht zum Mittwoch haben Mallorca flächendeckend mit Wasser eingedeckt. Am stärksten ging der Niederschlag in der Serra de Tramuntana nieder, wo in Sóller 191 Liter auf den Quadratmeter fielen. In Palma wurden 80 Liter registriert, in Sineu 82, in Sa Pobla 63 und in Binissalem 65 Liter. Am Leuchtturm von Cala Rajada fielen dagegen lediglich 11 Liter.

Die Regenmengen brachten es mit sich, dass am Meeresufer der Gemeinde Valldemossa mehrere imposante Wasserfälle beobachtet werden konnten. Entsprechende Fotos wurden in den sozialen Netzwerken verbreitet.

In den kommenden Tagen stabilisiert sich das Wetter zusehends: Die Sonne setzt sich mehr und mehr durch, bei 18 Grad am Tag lässt sich die kühle Jahreszeit bestens aushalten. (it)