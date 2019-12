Stufen im Bierkönig erstrahlen in neuem Glanz

Im Kultlokal Bierkönig an der Playa de Palma auf Mallorca sind die vielbestaunten Treppenstufen in den ersten Stock restauriert worden. Am Mittwoch bot sich den Gästen auf dem Vorderaufgang ein erfreulicher Anblick: Fein säuberlich wurden die rötlichen Kacheln verlegt.

Die dort im Sommer herumwuselnden Trunkenbolde hatten den Vorgängerbelag zerdeppert, sodass der bauliche Eingriff nötig wurde. Der Hinteraufgang blieb in dieser Saison unversehrt.

Die Treppenstufen des Bierkönig gelten als kultig, da man von oben einen großen Weitblick auf das bierselige Geschehen hat. (it)