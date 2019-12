Ungewöhnlich brutale Diebesbande an der Playa de Palma zerschlagen

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben eine Bande zerschlagen, die unlängst an der Playa de Palma auf Mallorca aktiv war. Nach einer am Freitag verbreiteten Pressemitteilung handelt es sich um drei Männer und eine Frau aus Rumänien, die in den vergangenen Wochen in dem vor allem von Deutschen besuchten Urlaubs-Dorado ihr Unwesen trieben.

Die 23 bis 35 Jahre alten Kriminellen stürzten sich sogar vor Hoteleingängen auf vor allem ältere und jüngere betrunkene deutsche Urlauber, um ihnen Brieftaschen und Handys zu stehlen. Sie schlugen ohne Hemmungen zu und bedrohten die Bestohlenen so massiv, dass diese davor zurückschreckten, Anzeige zu erstatten.

Anfangs noch eher vorsichtig, wurden die Kriminellen laut der Pressemitteilung mit der Zeit immer brutaler. Mit afrikanischen Straßenhändlern, die sich über ihre Aggressivität gegenüber den Touristen geärgert hatten, lieferten sie sich eine Schlägerei. Die Händler schafften es sogar, den Rumänen einige Wertgegenstände zu entwenden und sie ihren rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben.

Allein am 9. und 10. Dezember begingen die Verbrecher zwei gewalttätige Überfälle. Am Wochenende davor mussten zwei Opfer sogar medizinisch behandelt werden. Die Täter waren neben der Schinkenstraße besonders auf dem Paseo Las Maravillas aktiv. (it)