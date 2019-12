Nebelbank verdüsterte zeitweise Palmas sonniges Weihnachtswetter

Eine gewaltige Nebelbank, die vom Meer kommend nach Palma de Mallorca gelangte, hat am ersten Weihnachtstag gegen Mittag den bis dahin vorherrschenden strahlenden Sonnenschein zeitweise regelrecht "ausgeknipst".

Betroffen waren vor allem die küstennahen Bereiche wie etwa am Paseo Marítimo und am Paseo de Mallorca mit dem Es Baluard Museum. Allerdings hielt sich der Nebel an Land nicht lange und löste sich gegen Nachmittag auf, so dass wieder die Sonne schien.

Das meteorologische Phänomen hat zum Glück den Betrieb am Flughafen von Palma nicht beeinträchtigen können, berichtete die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Mittwoch online. Dort waren immerhin zahlreiche Flugbewegungen von und nach Mallorca programmiert. Nach Airport-Angeben erwartete der Tower im gesamten Tagesverlauf 167 Flugbewegungen sowie knapp 26.000 Passagiere. (as)