Hafenmodernisierung in Cala Rajada beginnt 2020

In der Kirche Santa Eulàlia in Palma findet die „Fiesta de la Sibil·la“, das wohl populärste traditionelle Konzert und religiöse Musikschauspiel der Capella Mallorquina statt. Dieser Chor, der 1966 gegründet wurde und seit 1999 von José Maria Moreno geleitet wird, trat in vielen bedeutenden Städten der Welt, von Wien bis Berlin, Moskau bis New York, Rom