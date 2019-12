TV-Tipp: Promi Shopping Queen auf Mallorca

Die Künstlerfinca Can Brut liegt im Südosten Mallorcas. Es gibt einen Skulpturengarten, eine Galerie und einen Musikraum. Die Besitzer, der Bildhauer Rudi Neuland und die Galeristin Anna Will, organisieren unter anderem regelmäßige Konzerte junger Pianisten. Die Künstler sind überwiegend Preisträger internationaler Klavierwettbewerbe. Am Sonntag, 29. Dezember, findet um 14 Uhr ein Benefizkonzert mit Vladimir Skomorokhov (Klavier) statt,