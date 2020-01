In Deutschland ist es kalt und grau, auf Mallorca wird's 17 Grad warm

Während es in deutschen Landen grau, regnerisch und dunkel ist, gestaltet sich das Wetter auf Mallorca beneidenswert manierlich. Bei wenig Wind, ein paar Wolken und auch Sonnenschein werden 17 Grad erreicht, was Terrassenbesuche durchaus möglich macht.

Laut den Meteorologen von Aemet wird sich an dieser ruhigen und trockenen Lage bis auf Weiteres nichts ändern. Nachts geht es allerdings – schließlich ist es Winter – auf Werte unter Grad herunter.

Bereits in den letzten Tagen des alten Jahres war es auf Mallorca so mild gewesen, dass bereits die ersten Mandelblüten gesichtet wurden. (it)