Sturmtief lässt 14-Meter-Welle gegen Sa Dragonera krachen

Das Sturmtief "Gloria" hat das Meer rund um Mallorca derart aufgepeitscht, dass vor der Eidechseninsel Sa Dragonera am Sonntagabend zunächst sogar eine für das Mittelmeer untypische 9,53 Meter hohe Welle registriert wurde. Danach wurde in der Nacht zum Montag gegen 2 Uhr einem Tweet des Meteorologen Miquel Salamanca zufolge sogar eine über 14 Meter hohe Welle dortselbst registriert. Laut dem Wetterdienst Aemet erreichten die Windböen Höchstgeschwindigkeiten von zuweilen über 100 Stundenkilometer, besonders am Sonntagnachmittag waren sie sehr stark, und das vor allem im Raum Capdepera im Nordosten.

Besonders viel regnete es in der Serra de Tramuntana. Am Kloster Lluc fielen bis Montagmorgen 218 Liter auf den Quadratmeter. In Portocolom waren es 174 Liter und in Colònia de Sant Pere 135.

Was den Montag anbelangt, so sollte es den ganz Tag über genauso regnerisch wie am Sonntag sein. Zum Abend hin frischt der Nordostwind wieder gehörig auf. Es gilt weiterhin die Warnstufe Orange wegen hoher Wellen. Wegn Windes gilt sie in der Serra de Tramuntana, im Flachland liegt sie bei Gelb.

Die Höchsttemperaturen liegen bei nur noch 15 Grad, auch am Dienstag wird "Gloria" noch weiter über der Insel wüten. Erst ab Mittwoch beruhigt sich die Lage. (it)