Mehrere Straßen gesperrt, "Torrents" laufen über

Wegen des Sturmtiefs "Gloria" haben Hilfskräfte auf Mallorca mehrere Straßen sperren müssen. Die Ma-3321 zwischen Manacor und Sa Comuna im Inselosten mussten ebenso geschlossen werden wie die Ma-4022 zwischen Sant Llorenç und Son Carrió und die Ma 3515 zwischen Maria de la Salut und Llubí.

Mehrere Sturzbäche traten am Montag über die Ufer, so zum Beispiel diejenigen, die durch Canyamel und Capdepera fließen. In der Serra de Tramuntana kam es zu Felsstürzen.

Die Behörden rufen Autofahrer dazu auf, angesichts der widrigen Wetterverhältnisse größte Vorsicht walten zu lassen. (it)