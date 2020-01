Arbeiten in der Cala Gamba starten Ende Januar

Die Anwohner wird's freuen: Die lange geforderten Sanierungsarbeiten an der Uferpromenade der Cala Gamba beginnen in wenigen Tagen. Das berichtet die Zeitung Ultima Hora unter Berufung auf das Rathaus von Palma.

Schon seit Langem war gefordert worden, die Mauer am Ufer und den Gehweg auf rund 100 Metern auszubessern und zu sanieren. Zusagen seitens der Verwaltung gab es, das Vorhaben musste allerdings mit der Küstenbehörde abgestimmt werden.

Die Cala Gamba befindet sich am Stadtrand von Palma in Coll d'en Rabassa, der nächste Ort ist Can Pastilla, wo die Playa de Palma anfängt.