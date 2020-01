Sturm wirft etwa 20 Boote an Strand von Port de Pollença

Das Sturmtief Gloria hat am Dienstag in Port de Pollença etwa 20 Boote ans Ufer gespült. Beobachtern bot sich ein sehr ungewöhnlicher Anblick. Ein Fischer sagte dem Sender IB3, dass er in 70 Jahren nichts Vergleichbares gesehen habe.

Außerdem deckte der starke Wind das Dach eines Strandlokals ab. Die Uferstraße ist zudem voller Wasser.

In Port de Pollença verbringen seit vielen Jahrzehnten im Sommer vor allem wohlhabendere Briten ihren Urlaub. Hotels wie das Illa d'Or, Goleta oder Playa Mar & Spa sind international bekannt. (it)