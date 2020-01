Nach Sturm kaum Frischwaren in Mallorcas Supermärkten

Gähnende Leere in den Gemüse-, Obst- und Fleischregalen der meisten Supermärkte auf Mallorca: Aufgrund der eingestellten Fährverbindungen zur Baleareninsel waren Frischwaren am Dienstag Mangelware.

Wegen Sturmtief "Gloria" kamen seit dem vergangenen Sonntag keine Schiffe mit Frischwaren vom Festland auf den Balearen an. Die Häfen von Valencia und Barcelona sind seit Mittwoch wieder geöffnet, sodass mit Nachschub gerechnet werden kann. Mit einer vollständigen Normalisierung sei aber erst am Freitag zu rechnen, erklärte Ezequiel Horrach, Präsident des Warentransportverbands. An Konserven und anderen haltbaren Produkten herrscht dagegen kein Mangel. Die entsprechenden Lager sind gut gefüllt.

Am Sonntag war eine Fährverbindung ab Valencia eingestellt worden. Am Montag fielen vier Schiffe aus Barcelona und ein weiteres aus Valencia aus, am Dienstag wurden vier weitere aus Barcelona und zwei aus Valencia annulliert.

Die Versorgung der Balearen mit frischen Lebensmittelprodukten hängt zu 85 Prozent vom Festland ab. Der Verband für Biolandwirtschaft (Apaema) forderte angesichts der aktuellen Situation, die lokale Produktion zu stärken und zu diversifizieren.