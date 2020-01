Pollença und Alcúdia jetzt offiziell Bilderbuchdörfer

Die Mallorca-Orte Alcúdia und Pollença sind jetzt offiziell in die Liste der schönsten Dörfer Spaniens aufgenommen worden. Das wurde am Freitag auf der Tourismusmesse Fitur in madrid mitgeteilt. zu diesen Orten gehören 92 weitere, darunter bereits seit längerem das tramuntana-Dorf Fornalutx.

Die für Öko-Entwicklung zuständige spanische Vize-Mnisterpräsidentin Teresa Ribera sagte, dass man nur dazu gehören könne, wenn man gewisse Kriterien erfülle, was Natur und Kultur anbelange.

Vor Ort anwesend waren auch die Bürgermeister der beiden Insel-Orte, Tomeu Cifre (Pollença) und Bárbara Rebassa (Alcúdia). (it)