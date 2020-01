Betrunkener Autofahrer fährt in Palma Fußgänger an

Ein betrunkener Liefrwagen-Fahrer hat in der Nacht zum Sonntag in Palma de Mallorca einen Unfall mit mehreren Verletzten verursacht. Er ignorierte in der Nähe der Arxiduc-Straße über rote Ampel und fuhr gegen ein anderes Fahrzeug. Dann fuhren die außer Kontrolle geratenen Autos mehrere Fußgänger an.

Der Unfallverursacher ergriff die Flucht, konnte aber wenig später dank der Hilfe seines Arbeitgebers aufgespürt und abgeführt werden.

Die vier schwer verletzten Personen mussten in unterschiedliche Krankenhäuser eingeliefert werden. (it)

Aparatoso accidente, atropello y fuga protagonizado por un conductor ebrio en las inmediaciones de la plaza Fleming de Palma.

El siniestro tuvo lugar sobre las 23.50 horas del sábado entre las calles Balmes y Arxiduc Lluís Salvador. Según el relato de varios testigos presenciales de los hechos, el conductor de una pequeña furgoneta de empresa iba por la calle Balmes, presuntamente, se saltó un semáforo en rojo provocando una colisión frontolateral contra un turismo que circulaba correctamente por la calle Arxiduc. Fruto del impacto, los coches perdieron el control y acabaron atropellando a varios peatones que en ese instante se encontraban en la acera. Nada más producirse el accidente, el conductor de la furgoneta se bajó de forma apresurada y se dio a la fuga.

Rápidamente, agentes de la Policía Local de Palma, el Cuerpo Nacional de Policía y varias ambulancias medicalizadas acudieron al lugar de los hechos para auxiliar a las víctimas y tratar de localizar al conductor fugado.

Los médicos desplazados atendieron a los heridos -un total de cuatro personas precisaron atención facultativa- y los mismos fueron trasladados a diferentes hospitales de Palma. El estado de los pacientes es de pronóstico reservado, pero no se teme por la vida de ninguno de ellos.

Gracias a la colaboración de uno de los propietarios de la furgoneta de empresa, la Policía Local de Palma consiguió localizar, pasados unos minutos, al conductor que había provocado el accidente. Tras someterlo a la correspondiente prueba de alcoholemia, la misma arrojó un resultado que triplicaba la tasa permitida.