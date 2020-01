Ratte in Gesundheitszentrum in Palma gesichtet

Die Anwesenheit einer Ratte im Gesundheitszentrum des Multikultiviertels Pere Garau in Palma de Mallorca hat einmal mehr für Entsetzen gesorgt. Das meldete am Sonntag die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Das Tier bewegte sich jüngst im Ventilationsschacht, seine Beine ragten hindurch, Kot fiel auf den Boden eines Behandlungszimmers.

Bereits in der Vergangenheit war das Gesundheitszentrum in diesem Vorort wegen unhygienischer Zustände mehrfach kritisiert worden. Die einrichtung ist für 29.000 in der Gegend wohnende Patienten zuständig. (it)