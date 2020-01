Behörden nehmen Pudding auf Mallorca vom Markt

Die balearische Gesundheitsbehörde hat einen Schokoladenpudding vom Markt nehmen lassen, der auf Mallorca verkauft worden war. Auf dem Produkt namens "No Moo 2pk Chocolate pudding" sei nicht angegeben gewesen, dass es Milch enthalte, hieß es am Sonntag. Das könne für Allergiker sehr gefährlich sein.

Verkauft wurde der Pudding in dem Geschäft "Nice Price" in Costa d'en Blanes (Calvià) im Insel-Südwesten. Die Behörden wurden aktiv, nachdem die aus Frankreich stammende Speise auch in Großbritannien einkassiert worden war. (it)