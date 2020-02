Palma will einige Treppen in El Terreno nachts sperren

Die Zustände an der in Palma de Mallorcas schickem Viertel El Terreno gelegenen Plaça Gomila machen der Stadtverwaltung immer größere Sorgen. Jetzt will man nach Anwohnerbeschwerden nachts die Treppen zwischen dem Latinodiskotheken-Areal und dem Paseo Marítimo sperren.

Dort kommt es an Wochenenden immer wieder zu Gewalt-und Drogenzwischenfällen unter agressiven Jugendlichen meist südamerikanischer Herkunft.

In der früher sehr niveauvollen Gegend befindet sich das bei Deutschen ausgesprochen beliebte Lokal Bahía Mediterráneo, aber auch Lokale von sehr niedrigem Standard, die an Wochenenden erst um 6 Uhr morgens schließen. Auch von dem hohen Geräuschpegel fühlen sich die Anwohner zunehmend belästigt. (it)