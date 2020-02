Holländisches Kriegsschiff hat in Palma angelegt

Das holländische Kriegsschiff "De Ruyter F804" hat in Palmas Hafen angelegt. Die Fregatte lief am Montag ein und wird bis zum Mittwoch bleiben. Das Modell der Klasse "De Zeven Provinciën" kann als Kommandoschiff arbeiten und wird hauptsächlich zur weiträumigen Luftabwehr genutzt. Unter anderem befinden sich Maschinenkanonen an Bord. Eine ihrer Besonderheiten ist die elektronisch gesteuerte Kampfführung, für die sie ausgerüstet ist.

Die 2004 in Betrieb genommene F804 ist 144 Meter lang und erreicht eine Geschwindigkeit bis zu 30 Knoten (rund 55 Kilometer pro Stunde). Im Juli 2018 wurde sie erneut Flagschiff der Nato-Maritim-Gruppe und löste zuvor bereits die deutsche Fregatte "Karlsruhe" ab. In der Vergangenheit wurde sie wie etwa in der Schottischen See zur Datenübertragung genutzt.

Die zwischen 2002 und 2005 von der niederländischen Marine in Dienst gestellten Einheiten sind als Mehrzweckschiffe ausgelegt. Jedes der Schiffe ist mit einem Landeplatz und einem Hangar auch dafür ausgerüstet, einen Hubschrauber einzusetzen. Nach dem niederländischen Admiral Michiel de Ruyter wurden in den Niederlanden jahrhundertelang Schiffe benannt. (dise)