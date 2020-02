Auch Algerier beraubten Disco-Besucher in Catalina

Nach einem ersten Schlag gegen eine Bande, deren Mitglieder nachts Partygänger in Palma de Mallorcas "In"-Viertel Santa Catalina überfielen, ist Polizisten jetzt ein weiterer Erfolg gegen eine dort aktive Kriminellengruppe gelungen. Vier Algerier, die im Dezember 2019 auf einem Migrantenboot Mallorca erreicht hatten, wurden festgenommen.

Auch ihnen wird vorgeworfen, Diskothekenbesucher ausgeraubt zu haben. Die Zugriffe erfolgten in zwei verschiedenen Nächten. In der Nacht zum Samstag beobachteten zwei Beamte, wie zwei Männer einen Disco-Besucher das Handy entwendeten. Die Tatverdächtigen wurden sofort abgeführt. Die restlichen beiden Algerier wurden in der Nacht zum Sonntag festgesetzt.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier von 27 illegalen Migranten, die wegen Überbelegung von geschlossenen Flüchtlings-Unterkünften auf Mallorca auf freien Fuß gesetzt worden waren. (it)