Auto überrollt E-Scooter vor Palmas Auditorium

Vor dem Auditorium in Palma de Mallorca hat am Mittwoch ein Auto einen E-Scooter-Fahrer Überrollt. Der Benutzer des Zweirads wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

E-Scooter aller Art erfreuen sich in Palma seit einigen Jahren zunehmender Beliebtheit. Eine neue Verordnung regelt, wo diese Gefáhrte unterwegs sein dürfen und wie schnell sie fahren dürfen.

Der Ort, wo sich der Unfall ereignete, befindet sich gegenüber vom Auditorium auf der Golondrinas-Mole, wo Ausflugsschiffe anlegen. (it)