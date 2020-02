Künftig mehr Sicherheitskräfte am Bahnhof von Palma

Die Balearen-Regierung will die Zahl der Sicherheitskräfte am Bahnhof von Palma verdoppeln. Dies sicherte Verkehrsminister Jaume Mateu zu. Mit der Maßnahme soll die Prostitution Minderjähriger in den öffentlichen Toiletten bekämpft werden.

Die Polizei geht von rund 20 sexuellen Dienstleistungen pro Tag aus. Bislang ist ein Wachmann pro Schicht im Dienst, künftig sollen es zwei sein. Das Sicherheitspersonal am Busbahnhof soll zudem mit Pfefferspray ausgestattet werden.

Erwägt wird außerdem, die Wachleute mit Tablets auszustatten, von denen sie die Überwachungskameras direkt im Blick haben, um bei Diebstählen oder anderen Delikten schneller eingreifen zu können.

Mit diesen Maßnahmen will die Balearen-Regierung auch gegen Schlägereien und Randale vorgehen.