Palma erhöht Frequenzen der Playa-Linie 25

Wer von Arenal im Bus nach Portitxol oder El Molinar fahren will, kann das zwar immer noch nicht wieder durchgehend machen, aber die Stadt hat die Frequenzen erhöht. Wie am Donnerstag mitgeteilt wurde, fährt der Bus Nummer 25 ab jetzt alle zehn Minuten. Am Palma-Aquarium verlaufe das Umsteigen in den 35er-Bus dann geschmierter.

Im Dezember war die bei deutschen Touristen sehr populäre Buslinie Nummer 15, die von Arenal über Portitxol ins Zentrum der Stadt führte, aus unerfindlichen Gründen abgeschafft worden.

Wer ins Zentrum will, kann nunmehr von den Hotels in der Urlauberzone nur noch die Linie 25 benutzen. Oder man steigt am Palma-Aquarium in die Linie 35. (it)