Erste Polizeikontrollen der Ausgangssperre auf Mallorca

Polizeikontrollen am Sonntag. Foto: Youtube: Ultima Hora

In Spanien und auf Mallorca hat die Polizei bereits damit begonnen, die Befolgung der am Samstag verhängten Ausgangssperre zu kontrollieren. Seit dem frühen Sonntagmorgen waren Streifen in unterschiedlichen Regionen unterwegs.

Auf Mallorca nahmen die Beamten die Plaza de España de Palma in Augenschein und schickten mehrere Personen, die sich dort aufhielten, nach Hause Auch an der Playa de Palma waren Streifen unterwegs und mahnten Jogger, in ihre Wohnung zurückzukehren.

AVISO IMPORTANTE.

No está permitido salir a correr ni a caminar salvo a los supuestos que dice el Real Decreto (trabajo, vuelta a casa, compra alimentación y farmacia,pasear la mascota... )

Yo mismo no lo tenía claro.

Aquí la prueba en Palma.

(Video origen desconocido, perdón) pic.twitter.com/D4UABmouAL — Jordi Jimenez (@Jordi10Jimenez) March 15, 2020

Der Radsportverband der Balearen wies außerdem daraufhin, dass auch Radtouren nicht gestattet sind.

Die Anordnung der Regierung sind eindeutig: Das Haus verlassen darf man nur, um Lebensmittel, Medikamente oder Zeitungen zukaufen, um einen Arzt aufzusuchen, zur Arbeit zu fahren oder unumgängliche Bankgeschäfte zu erledigen. Auch Besuche bei Freunden oder Besuche von Freunden in der eigenen Wohnung sind nicht erlaubt. Das gilt auch für sämtliche Spaziergänge - mit einer Ausnahme: Hundebesitzer dürfen ihren Vierbeiner Gassi führen. (mais)