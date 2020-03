"In einer Woche wird es noch schlimmer sein"

Wie wird sich die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus auf den Balearen weiterentwickeln? Das erklärt der mallorquinische Biologe Raúl Muñoz, der in einem Krankenhaus arbeitet. Sein Fazit: In einer Woche werden die Zahlen deutlich höher sein.

Sein Youtube-Video wurde in einem Tag mehr als 30.000 Mal angeklickt. "Viele sind guter Dinge, weil die Regierung eine Ausgangssperre verhängt hat", erklärt Muñoz. "Was man uns jedoch nicht erklärt, ist, dass es in einer Woche ohne jeden Zweifel schlimmer aussehen wird. Und das hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, sondern mit der exponentiellen Zunahme der Infektionen", so der Biologe weiter.

Das bedeutet, dass sich Infektionsfälle pro Zeiteinheit um einen gewissen Faktor erhöhen. Beim Coronavirus zeigen die Zahlen, dass sich die Anzahl der Infizierten etwa alle drei Tage verdoppelt. Bis zum Freitag, 20. März, hält Muñoz etwa 400 Infektionen auf den Balearen für möglich. Zurzeit stecken sich 6,4 von 100.000 Personen auf den Balearen an, mit der Höchstzahl ist in etwa zehn Tagen zu rechnen.

Ohne die getroffenen Eindämmungsmaßnahmen würde die Zahl der Erkrankten schnell die Behandlungskapazitäten überschreiten, heißt es im Video. Muñoz ruft dazu auf, sich unbedingt an die Vorgaben der Ausgangssperre zu halten. Und ergänzt: Die Genehmigung der Demonstrationen am 8. März sei ein großer Fehler gewesen. (mais)