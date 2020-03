Abendlicher Applaus soll am Mittwoch dem Militär gelten

In den vergangenen Tagen bedankten sich auf Mallorca und in ganz Spanien Menschen mit einem abendlichen Applaus bei Ärzten, Schwestern und Supermarktmitarbeitern für ihre Leistungen angesichts der Corona-Pandemie. Spaniens Chef-Epidemologe Fernando Simón, Leiter des Seuchennotfallzentrums, fordert nun, dass am Mittwoch Polizei und Militär auf diese Weise geehrt werden.

Erste Militärkontingente waren am Dienstag nach Mallorca gekommen, um die Straßen zu desinfizieren. Simón gab am Mittwoch in Madrid die aktuellen Fallzahlen bekannt und bekannte, dass ihn der abendliche Dankesapplaus sehr berühre.

Anschließend forderte er, ihn am Mittwoch den Sicherheitskräften zu widmen. Außerdem sandte er eine Botschaft an alle Kinder, die zurzeit nicht zur Schule gehen können. "Helft in diesen Tagen euren Eltern", lautete seine doch sehr traditionelle Message.