Militärs besetzen Plätze in Palma

Neben Polizisten sind in der Coronavirus-Krise jetzt auch Militärs auf den Straßen von Palma de Mallorca unterwegs. Soldaten des Regimentes Nummer 47 des Heeres bezogen am Mittwoch auf der Plaça d'Espanya, vor dem unterirdischen Bahnhof, dem Hafen, dem Flughafen, auf der Plaça Major und vor der Kathedrale Position.

Die Soldaten unterstützen die Polizisten bei der Sicherstellung der Ausgangssperre.

Das spanische Militär trat in den vergangenen Jahren auf den Balearen nur selten in Erscheinung. Bei vielen Bürgern ist es aus geschichtlichen Gründen nicht sonderlich beliebt. (it)