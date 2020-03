Wegen Corona nicht mehr die 061 wählen

Die 061 soll wieder zu einer reinen Notfalltelefonnummer werden. Für Coronatests und andere Fragen zum Virus wählt man auf den Balearen 902-079079 oder 971-437079.

Seit Beginn der Corona-Krise geht bei der 061 ein Vielfaches der sonst üblichen Anrufe ein. Im Schnitt klingelt in der Zentrale pro Tag 14.000-mal das Telefon, in normalen Zeiten sind es nur 1600-mal. Der Höhepunkt war am Freitag, als der nationale Alarmzustand ausgerufen wurde, 19.000 Anrufe. Man hat die Zahl der Leitungen von 17 auf 29 erhöht.

Die Behörden weisen darauf hin, dass die 061 erreichbar bleiben muss, damit in Fällen geholfen werden kann, die nichts mit dem Virus zu tun haben, wie Herzinfarkte, Verletzungen et cetera..