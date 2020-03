Jugendliche provozieren Polizei mit illegaler Party

Mehrere Jugendliche haben in Palma de Mallorca am Samstag eine Party gemacht, diese gefilmt und dann in soziale Netzwerke gehängt. So etwas ist während der Dauer des Alarmzustandes wegen der Coronavirus-Krise strengstens verboten.

Die Polizei konnte schnell herausfinden, wo das Fest über die Bühne ging, das Ganze beenden und die Personen maßregeln.

Überall auf Mallorca geht die Polizei unnachsichtig gegen Menschen vor, die die Regeln des Alarmzustandes nicht beachten.