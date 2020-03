17.500 Menschen verließen Balearen in wenigen Tagen

Zwischen Mittwoch und Sonntag haben 17.500 Personen die Balearen verlassen. Die meisten davon seien Touristen gewesen, sagte Ministerpräsidentin Francina Armengol am Sonntag. In der neuen Woche werde es dann kaum noch Urlauber auf Mallorca, Ibiza und Menorca geben.

Die Flüge in die Heimatländer der Urlauber seien weiterhin "garantiert", aber bis auf Weiteres komme man bekanntlich wegen der Coronavirus-Krise nicht mehr auf die Inseln.

Das Gesundheitssystem auf den Balearen sei bestens auf die zu erwartende deutlich höhere Krankenzahl in dieser Woche vorbereitet, fügte Armengol hinzu. "Wir haben sehr viele freie Betten und können die Intensivstationen ausbauen", sagte sie. Das nötige medizinische Material könne aber noch aufgestockt werden.

Am Sonntag war die Zahl der Corona-Kranken auf den Inseln um 85 so deutlich wie noch nie in die Höhe geschnellt. (it)