Polizisten führen aggressive Frauen von Straße ab

Obwohl es während des Alarmzustandes auf Mallorca relativ ruhig zugeht, müssen Polizisten immer wieder renitente Bürger festnehmen. Auch am Wochenende und danach hatten die Beamten auf der Insel wieder einiges zu tun.

Am Montagmorgen wurden zwei junge Frauen abgeführt, die in Palma unbegründet unterwegs waren, und auf die Frage, warum das so sei, gegenüber den Ordnungshütern handgreiflich geworden waren.

Am gleichen Morgen wurde ebenfalls in Palma ein Mann festgenommen, der gegenüber den Beamten aussagte, Zigaretten kaufen zu wollen, aber gar kein Geld dabei hatte. Am Sonntagnachmittag war in Palma eine sich auf der Straße aufhaltende Frau weggebracht worden, die ebenfalls gewalttätig geworden war. In Pollença wurde am Sonntag ein Mann festgesetzt, der sich mehrfach nicht ausweisen wollte.

Unterdessen wurden allein am Sonntag etwa inselweit bei 400 Kontrollen 5000 Fahrzeuge unter die Lupe genommen. Es ging darum, Fahrten zu Zweitwohnungen zu unterbinden. (it)