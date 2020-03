Inselrat trommelt mit neuem Slogan für Mallorca

Während sich die Corona-Krise auch auf Mallorca dem Höhepunkt nähert, macht sich der Inselrat Gedanken um die Zeit danach. Mit dem Slogan #SeeyousoonMallorca wird den Menschen die Wartezeit auf ihren lang ersehnten nächsten Insel-Aufenthalt versüßt.

Ab Donnerstag könne man eine prägnante Zeichnung nebst dem Spruch in den sozialen Netzwerken und über Whatsapp weiterverbreiten, auf dass wieder Hoffnung einkehre, so die Behörde in einem Schreiben an die Medien. das Ganze gehe zuerst an die Medien, die es dann weiterverbreiten. Man bereite sich schon jetzt darauf vor, nach all den schweren Wochen endlich wieder eine sichere, ruhige und ereignisreiche Insel zu werden.

Momentan befindet sich Mallorca noch im Alarmzustand, aber dieser endet am 11. April, also einige Wochen vor Saisonbeginn. (it)