Brite nach Attacke auf Polizisten festgenommen

Ein 25-jähriger Brite ist am Sonntagmittag nach einem Spaziergang in der Calle Industria in Palma festgenommen worden. Als der Mann die Beamten erblickte, versteckte er sich zunächst hinter Büschen, stieß die Polizisten weg und versuchte zu flüchten.

Nach einer Verfolgungsjagd konnten ihn die Beamten jedoch einholen. Der aggressive Brite versuchte, sich der Festnahme mit aller Gewalt zu widersetzen. Dabei verletzte er einen der Beamten. Anwohner filmten das Geschehen von einem Balkon.

Der Brite wird wegen tätlichen Angriffs auf die Polizei und Verstoß gegen die Ausganssperre angeklagt. Dafür dürfte ihm mindestens eine saftige Geldbuße drohen.