Banya-Bewohner bauen aus Corona-Angst Barrikaden

Premiere in Palma de Mallorcas Drogenviertel Son Banya: Die dort noch lebenden Clans haben die Elendssiedlung abgesperrt, weil sie Angst vor dem Coronavirus haben. Es ist also zurzeit nicht möglich, dort an Rauschgift zu kommen.

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr stellten die Bewohner zwei Betonblöcke auf der Einfahrt und der Ausfahrt sowie Mülltonnen und Ähnliches auf, um potenzielle Kunden daran zu hindern, dort hineinzufahren.

Als in der Nacht zum Montag ein potenzieller Käufer mit seinem Pkw in die Elendssiedlung hineinfuhr, wurde er von Einwohnern mit Steinen beworfen. Dabei ging die Windschutzscheibe zu Bruch, die Nationalpolizei musste einschreiten.

Son Banya ist seit Jahrzehnten Palmas Drogenumschlagplatz Nummer eins. Die Siedlung soll nach dem Willen von Palmas Stadtverwaltung bald völlig verschwinden. (it)