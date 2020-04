Eurowings mit ganz wenigen Mallorca-Flügen

Die deutsche Lufthansa-Gruppe wird trotz der Corona-Beschränkungen weiterhin einen Basis-Flugplan aufrechterhalten. Dazu zählen auch Flüge der Tochter Eurowings nach Palma.

Wie das Unternehmen am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt gab, musste der Flugplan um weitere zehn Prozent reduziert werden. Einen Schwerpunkt bei Eurowings bilden daher neben einigen innerdeutschen Routen die Rückholer-Flüge aus den wichtigsten Urlaubsregionen: neben Barcelona, Rom, Mailand, Lissabon, Zagreb und Thessaloniki auch Palma. Letzteres wird ab Düsseldorf bis zu zweimal wöchentlich angeflogen.

Die Gruppe wolle so die Grundversorgung während der Krise sichern, heißt es. In den vergangenen Wochen seien mit 100 Flügen rund 20.000 Passagiere nach Hause geflogen worden. Lufthansa fliegt ab Deutschland neben europäischen Metropolen auch weiter interkontinentale Ziele in Nord-und Südamerika, Thailand, Japan und Südafrika an. (dise)