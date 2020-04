Deutscher schaut Videos im Supermarkt – Festnahme

Die Verstöße gegen die Ausgangssperre reißen nicht ab. Am Montag nahm die Polizei einen 41-jährigen Deutschen fest, der das kostenlose Wifi in einem Carrefour-Supermarkt in Palma nutzte, um dort mit seinem Handy Filme zu streamen.

Statt einzukaufen, hatte es sich der Mann in einem Gang des Supermarkts gemütlich gemacht, bis ihn ein Sicherheitsbeamter auf sein Verhalten ansprach. Der Deutsche wurde daraufhin aggressiv und schlug ihm zweimal ins Gesicht. Auch als weitere Sicherheitsleute hinzueilten, leistete er Widerstand. Schließlich wurde er von der Polizei festgenommen und abgeführt.

Am Montag nahm die Polizei balearenweit insgesamt fünf Männer wegen Missachtung der Ausgangssperre fest, vier davon auf Mallorca, einen auf Ibiza. (mais)