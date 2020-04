So erleben Insel-Ausländer ihr Eingeschlossensein

Die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hat in den vergangenen Tagen auf Mallorca unter anderem Deutsche kontaktieren und ihre Quarantäne-Gefäuhle abgefragt. Uta Gritschke etwa, die Betreiberin der Santa-Clara-Bodega, äußerte, nicht so viel Angst zu haben. in den eigenen vier Wänden fühle man sich halt sicherer.

Die deutsche Residentin Doris Kirch äußerte dem Blatt gegenüber, pro Tag etwa 40 E-Mails von auf der Insel befindlichen Bundesbürgern zu erhalten, die sie fragen, was zu tun sei und wie man wieder nach Deutschland komme.

Der aus dem Bundesstaat Oklahoma stammende, 17 Jahre auf der Insel lebende US- Amerikaner John David Jones befindet sich allein zuhause. Der Alarmzustand überraschte seine Frau in Brasilien, sie hält sich momentan dort auf.

Der Ire Noel Graham lebt sein Eingeschlossensein in Son Ferrer im Südwesten der Insel. Täglich telefoniert er mit seiner Tochter in den Niederlanden. Gegenüber "Ultima Hora" gab er zu, dass ihm diese Situation Angst mache.