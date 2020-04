Hefe in Balearen-Supermärkten ausverkauft

Nach einem zeitweiligen Engpass bei Toilettenpapier gibt es in Supermärkten auf den Balearen momentan so gut wie keine Hefe mehr. Medienbeobachter vermuten, dass durch die lange Zeit des coronabedingten Eingeschlossenseins die Menschen zunehmend backen. Diesem Hobby frönt man auf den Balearen auch in normalen Zeiten in der Semana Santa über Gebühr.

Kurz nach der Ausrufung des Alarmzustandes hatten sich Insel-Bewohner tagelang in solch großen Mengen mit Toilettenpapier eingedeckt, dass es zeitweise nicht erhältlich war.

Danach normalisierte sich die Lage in den Supermärkten, da die Menschen erkannten, dass die Waren weiterhin zu stabilen Preisen angeboten werden. (it)