Wieder Schlangen vor Mallorca-Supermärkten

Vor den Ostertagen werden die Schlangen vor den Supermärkten auf Mallorca wieder länger. Am Dienstag stachen sie Beobachtern deutlich ins Auge. Der Grund dafür ist, dass am Karfreitag, am Ostersonntag und am Ostermontag nicht eingekauft werden kann.

Am Gründonnerstag jedoch haben die Märkte wie gewohnt geöffnet. Carrefour wird dann von 9 bis 15 Uhr zugänglich sein, der Corte Inglés von 11 bis 19 Uhr und das Einkaufszentrum Alcampo von 9 bis 20 Uhr. Am Karsamstag, der kein Feiertag ist, gelten die an Wochentagen während des Alarmzustandes üblichen Öffnungszeiten.

Die Balearenregierung rief die Menschen dazu auf, ihre Ostereinkäufe genau zu planen, um chaotische Zustände zu vermeiden. (it)