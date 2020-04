Neue Corona-Fälle auf Balearen fast halbiert

Auf den Balearen hat sich die Zahl der neuen Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden fast halbiert. Nach 36 am Donnerstag und 43 am Mittwoch wurden am Samstag von den Gesundheitsbehörden lediglich 19 gemeldet. 20 zusätzliche Personen, also mehr, gelten als geheilt, womit sich der Trend der vergangenen Tage – mehr Geheilte als neue Fälle – fortsetzt.

Allerdings wurden fünf weitere Tote mitgeteilt. Was die Zahl der Ansteckungsfälle anbelangt, so liegt diese jetzt inselweit bei 1507, als geheilt gelten 757.

Diese Entwicklung ist mit einer langsamen Abflachung der Pandemie-Kurve gleichzusetzen und liegt sicherlich an den strengen Quarantäne-Maßnahmen, die die spanische Regierung getroffen hatte.

Spanienweit wurden unterdessen deutlich weniger zusätzliche Todesfälle registriert, nämlich lediglich 510 in den vergangenen 24 Stunden. in den Tagen davor hatte die Zahl noch erheblich höher gelegen. Nunmehr starben bislang an der Pandemie 16.353 Menschen. Die Zahl der Infektionsfälle stieg um 4830 – wie auch auf den Balearen deutlich weniger als in den vergangenen Tagen – auf 161.852. Die Zahl der Geheilten liegt bereits bei 59.109. (it)

