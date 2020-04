Wieder mehr Ansteckungen als Geheilte auf Balearen

Auf den Balearen setzt sich der Corona-Trend der vergangenen Tage fort: Die Gesundheitsbehörden sprachen am Dienstag von 21 Neu-Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden. Damit stieg die Zahl der Infektions-Fälle auf 1571.

Was die Zahl der Toten anbelangt, so wurde diesmal anders als am verlängerten Oster-Wochenende nur einer vermeldet. Als geheilt galten am Dienstag 871 Personen, 145 befinden sich nach wie vor in Intensivstationen.

Am Ostermontag waren 16 neue Infektionsfälle und fünf Tote vermeldet worden. (it)