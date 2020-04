Balearen mit besonders wenigen Corona-Fällen

Die Balearen sind in Spanien eine von drei Autonomieregionen, die von der Corona-Pandemie am wenigsten betroffen sind. In den vergangenen 14 Tagen wurden 41 Fälle pro 100.000 Einwohner gezählt, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. Besser läuft es nur auf den Kanaren (27 Fälle) und in der Region Murcia (32 Fälle).

Am schlimmsten wütet die Seuche in la Rioja (472 Fälle), Castilla-La Mancha (375 Fälle) und in der Region Madrid (295 Fälle).

Die Pandemie macht den Menschen auch mit besonderer Intensität in Katalonien zu schaffen. (it)