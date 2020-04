Regierung legt Maskenpreis auf maximal 96 Cent fest

Nach teilweise exorbitanten Preissteigerungen hat das spanische Gesundheitsministerium am Dienstag auf einer Pressekonferenz mitgeteilt, den Preis für einen einfachen OP-Mundschutz auf maximal 96 Cent festzulegen.

Die Preise für die Masken, die höchstens einen Tag getragen werden sollen, waren in den letzten Wochen stark gestiegen. Apotheken auf Mallorca verlangen zurzeit über zwei Euro pro Stück. Für FFP2-Masken, die einen besseren Schutz vor Ansteckung bieten, werden locker fünf Euro verlangt. Im Internet wird teilweise ein Vielfaches verlangt. Mit der Preisfestsetzung wolle man weitere Exzesse vermeiden, teilte das Ministerium mit.

Die Behörden empfehlen den Gebrauch von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Situationen, in denen der empfohlene Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann. (mais)