Schneckenkönig auf Terrasse auf Mallorca gefunden

Eine Familie hat während der Ausgangssperre auf Mallorca einen Fund gemacht, der einem Sechser im Lotto gleichkommt. Alberto A. und Fabiana S. entdeckten auf ihrer Terrasse in Palma einen sogenannten Schneckenkönig. Sein Gehäuse war in die spiegelbildliche Richtung gewunden, wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Montag meldete.

Es gebe nur eine Chance unter einer Million, so ein Exemplar zu finden, so das Blatt. Gennant worden sei es "Tulieta".

Durchaus in Erinnerung ist noch der Mallorca-Schneckenkönig Tomeu, der 2016 im Weinort Binissalem für Furore gesorgt hatte. Er wurde von seinem Entdecker nach Großbritannien verfrachtet, wo er 2018 verstarb. (it)