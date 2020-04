Mann hängt riesige Franco-Flaggen in Sa Pobla auf

Die Polizei hat am Samstag Anzeige gegen einen Mann erstattet, der in einer Straße in Sa Pobla im Norden von Mallorca zwei große Fahnen mit Symbolen aus der Franco-Zeit aufgehängt hatte. Dies ist in Spanien gesetzlich verboten.

Anwohner verbreiteten Fotos davon in den sozialen Netzwerken und alarmierten so die Polizei. Auf den Fahnen war ein schwarzer Adler (der sogenannte Àguila de San Juan) zu sehen, ein Symbol aus der Zeit der Franco-Diktatur. Die Beamten ordneten die sofortige Abnahme der Flaggen an.

Laut 2018 verabschiedetem Gesetz ist jegliche Verherrlichung des Franquismus verboten. Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafen von 200 bis 150.000 Euro geahndet. Die öffentliche Zurschaustellung von Wappen oder anderen Symbolen - wie in diesem Fall - zieht Geldbußen von 2001 bis 10.000 Euro nach sich.