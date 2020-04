Traumwetter am Spazier-Wochenende auf Mallorca

Mallorca stehen bis über das kommende Wochenende hinaus Traumtage ins Haus. Nach viel und bereits 23 Grad am Donnerstag geht es am Maifeiertag bereits auf 24 Grad hoch und danach sogar auf 28 Grad. Dazu weht laut dem Wetterdienst Aemet nur manchmal ein böiger Wind meist aus westlichen Richtungen.

Die Mindestwerte gehen nachts – schließlich ist noch Frühling – auf erfrischende 14 bis 15 Grad herunter.

Am Wochenende wird es laut der spanischen Regierung erstmals möglich sein, in der Umgebung des Wohnorts für bestimmte Zeiträume Spaziergänge oder Sport zu machen. (it)