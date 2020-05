Mögliche Straßensperrungen auf Mallorca während Ausgangszeit

Der Stadtrat von Palma de Mallorca prüft die Möglichkeit, einige Straßen für den Verkehr zu sperren, um Fußgängern während der Ausgangszeiten mehr Raum zu geben und Sicherheitsabstände zu wahren. Andere spanische Großstädte wie Madrid und Barcelona haben diesen Schritt zugunsten der Fußgänger und Sportler bereits umgesetzt.

Das erste Wochenende mit den Lockerungen des Ausnahmezustandes hat gezeigt, dass es an einigen beliebten Wegen sogar einen Fußgänger-Stau wie am Paseo Marítimo in Palma gab und die Menschen entgegen der allgemeinen Empfehlungen dicht gedrängt die Straßen bevölkerten.

Die Maßnahme, mehr freie Wege zu schaffen, soll deshalb bereits ab dem kommenden Wochenende gelten. Noch muss aber entschieden werden, welche Straßen gesperrt werden und ob die Beschränkung auch an Werktagen beibehalten wird. Vermutlich wird dann auch wieder die Kontrolle in den blauen ORA-Parkzonen fortgesetzt.

In öffentlichen Parks auf Mallorca laufen derzeit Instandhaltungsarbeiten und auf den Bürgersteigen wird Unkraut beseitigt. Arbeiten, die seit Beginn des Alarmzustands ausgesetzt worden waren, um anderen, dringenderen Maßnahmen wie der Desinfektion der Straßen oder des Straßenmobiliars Vorrang einzuräumen. (dise)